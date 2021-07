Inghilterra, non si placano le polemiche: cancellata la visita della squadra a Downing Street

In Inghilterra non accennano a placarsi le polemiche dopo la finale di Wembley persa dai ragazzi di Southgate. Nel mirino c'è l'organizzazione, responsabilità della Football Association, della società che gestisce Wembley stesso e delle forze dell'ordine. Migliaia di tifosi (più di 10mila secondo le stime) sono entrati senza biglietto, con gli steward sopraffatti quando un gruppo di tifosi ha preso d'assalto le transenne e forzato un cancello. Altri sono semplicemente entrati mischiandosi alla folla, visto che non c'erano controlli. Giusto - scrive il Corriere dello Sport - l'assenza quasi totale di polizia. Le autorità ribattono dicendo che erano in servizio 450 agenti, più dei 300 stabiliti a norma di legge, ma nella zona di Wembley c'erano circa 250mila persone e sarebbe stato logico aumentare la presenza della polizia.

Cancellato l'incontro con la Nazionale - L'altro tema riguarda i rapporti tesi fra la nazionale e la politica. Il governo guidato da Boris Johnson ha cancellato la visita ufficiale della squadra a Downing Street, dopo che è diventato chiaro che molti giocatori avrebbero disertato in segno di protesta verso il governo, ritenuto colpevole di avere fomentato divisioni intorno alla campagna anti-razzismo promossa dalla squadra.