Inghilterra, Rice: "Ho 22 anni e non ho mai provato una birra. Se vinciamo Euro2020 lo farò"

Declan Rice si appresta a vivere il suo primo Europeo a 22 anni dopo una grande stagione al West Ham. Il centrocampista dell'Inghilterra, come riportano i media inglesi, ha fatto una promessa se la sua nazionale dovesse vincere Euro2020: "Ho 22 anni e finora non ho mai bevuto una birra. Non mi piace l'odore, per questo non mi sono neanche mai avvicinato a una birra. Ma sapete una cosa? La proverò se diventeremo campioni".