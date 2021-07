Inghilterra, Terry: "Speriamo di raggiungere l'Italia in finale, possiamo batterli"

John Terry, ex difensore dell'Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Danimarca: "È uno spettacolo incredibile, anche dopo la pandemia ci sono migliaia di tifosi allo stadio. Speriamo di raggiungere la finale contro l'Italia, parliamo di due grandi squadre. Se arriveremo in finale abbiamo le energie per poter battere l'Italia".