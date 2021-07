Insulti contro Saka, Sancho e Rashford, interviene Spiderman: "Comportamento deplorevole"

Brutti episodi di razzismo in Inghilterra, dove Rashford, Sancho e Saka sono stati insultati per i rigori sbagliati nella finale contro l'Italia. Sul tema è intervenuto anche Tom Holland, attore britannico noto per aver impersonato il supereroe Spiderman nell'universo cinematografico della Marvel: "Le persone che stanno insultando i calciatori inglesi sono le uniche ad aver deluso qualcuno in questi giorni. Il comportamento dei tifosi che hanno picchiato i fan italiani e degli stronzi che hanno urlato insulti razzisti è stato deplorevole. Voi non siete miei connazionali. Questi ragazzi meritano solo rispetto. Ci hanno dato così tanto in un momento difficile, dovrebbero essere salutati come dei re, non esser presi a calci mentre sono a terra. Saka, Rashford e Sancho, voi avete avuto il coraggio di farvi avanti. Siete stati dei veri leoni inglesi e tutte le brave persone d'Inghilterra sono fiere di voi e dell'intera squadra e pronte a supportarvi fino al Mondiale", ha scritto l'attore sul suo profilo Instagram.