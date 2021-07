Insulti razzisti ai calciatori inglesi, il Principe William: "È ripugnante, sono disgustato"

Il Principe William ha voluto condannare fermamente gli insulti razzisti sui social all'indirizzo dei tre calciatori che hanno fallito il calcio di rigore ieri sera contro l'Italia, Sancho, Rashford e Saka. Questo il commento su Twitter: "Sono disgustato dagli insulti razzisti rivolti ai giocatori dell'Inghilterra dopo la partita di ieri sera. E' assolutamente inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento ripugnante. Deve fermarsi ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili".

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

