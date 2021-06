Italia, amichevole col Pescara: gioca chi ha riposato ieri. 20' per Verratti: punta la Svizzera

L’Italia è scesa in campo in questi minuti in amichevole contro il Pescara: l’occasione, ovviamente, di far giocare chi ha riposato (o è subentrato) ieri. Con tre “prestiti” a tal fine: nelle fila degli abruzzesi sono infatti scesi in campo Sirigu, Raspadori e Marco Verrati (nel secondo tempo Sirigu e Raspadori andranno in azzurro, Meret e Belotti con gli abruzzesi). Circa 20 minuti in campo per il centrocampista del PSG. Questa la formazione degli azzurri, schierati col 4-3-3: Meret; Toloi, Bastoni, Acerbi, Emerson; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.