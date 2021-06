Italia-Austria, fischia Anthony Taylor: con l'inglese l'ultimo gol incassato dagli azzurri

L'arbitro inglese Anthony Taylor, fischietto di Italia-Austria a Wembley, dirigerà una partita degli azzurri per la quarta volta in carriera, sempre con Mancini ct- Le curiosità però non finiscono qua, visto che proprio Taylor è stato "testimone" dell'ultimo gol subito dagli azzurri. L'occasione fu la rete di Van de Beek nella sfida di Nations League dell'ottobre 2020: da quel giorno, per l'Italia, solo vittorie (11) senza subire gol.