Italia-Austria, scelte le maglie per sabato: classico azzurro per la Nazionale di Mancini

vedi letture

Classico azzurro per l'Italia, Austria in bianco. Queste le maglie scelte e comunicate dalla UEFA, in vista della gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 in programma per sabato. In basso la foto con le casacche che verranno indossate dalle due Nazionali a Wembley.