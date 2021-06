Italia-Austria, Wembley sarà sold out. Previsti 1200 tifosi italiani, tutti residenti nel Regno Unito

Ci sarà il sold out per Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020 in programma domani allo stadio Wembley. La capienza consentita, ricordiamo, è poco meno di 22mila spettatori, pari al 25% del totale di posti a disposizione. Per quanto concerne i nostri tifosi, invece, sono previsti circa 1200 tifosi italiani (tutti residenti nel Regno Unito).