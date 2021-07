Italia azzurra, Spagna bianca. Quarto Europeo di fila di fronte, precedente cromatico dalla nostra

Un curioso e fortunato, si spera, precedente cromatico per Italia-Spagna. Questa sera infatti la squadra allenata da Mancini scenderà in campo vestita di azzurro, mentre gli iberici saranno in bianco. I precedenti recenti, da questo punto di vista, sono dalla nostra. È infatti il quarto Europeo consecutivo nel quale le due squadre si affrontano in una gara a eliminazione diretta: nel 2008 e nel 2012 la Spagna, di rosso vestita, eliminò gli azzurri, di bianco vestita. Nel 2016, con il proprio colore tradizionale addosso, fu invece l’Italia a silurare i vicini. Non sarebbe male che la storia si ripetesse.