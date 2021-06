Italia, Barella: "Ora vinciamo con il Galles, sarebbe un'iniezione di fiducia"

vedi letture

Nicolò Barella, ai microfoni della Rai, commenta la netta vittoria contro la Svizzera: “In campo si vede che il gruppo è compatto, c'è una bellissima atmosfera in campo e fuori. Riusciamo a vincere e convincere. Non è detto che esca Locatelli per Verratti, posso uscire anche io (ride, ndr). Chiunque giochi fa bene, tutto questo in campo ci aiuta. Con il Galles la giocheremo per vincere, questa è la nostra mentalità e sarebbe un’iniezione di fiducia vincerle tutte. Questo è il miglior Barella? Le valutazioni le fate voi, io cerco di aiutare la squadra e mi fa piacere che segnino i miei compagni, non mi serve fare gol per essere felice”.