Italia campione d'Europa! Bernardeschi in lacrime: "Stagione dura per me, ho sofferto tanto"

Federico Bernardeschi, a segno anche stasera su rigore nella finale con l'Inghilterra, ha commentato così il trionfo azzurro a Rai Sport: "Ci meritiamo tutto questo. Personalmente ho sofferto tanto, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione del genere a volte le cose si complicano. Io però conosco solo un metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto con me... Siamo sul tetto d'Europa e non potevo essere ripagato in modo migliore. Non abbiamo mai avuto paura di non farcela. Dal 2' anche oggi ci abbiamo sempre creduto. Il cuore viene sempre ripagato", ha dichiarato l'esterno della Juventus e della Nazionale prima di scoppiare in lacrime.