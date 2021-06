Italia, Emerson Palmieri: "Vogliamo continuare a sognare. Rispettiamo il Belgio"

Emerson Palmieri, difensore dell'Italia, ha parlato alla Rai in vista della gara contro il Belgio di venerdì: "Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perché abbiamo lavorato tantissimo. Venerdì abbiamo una partita importantissima e vogliamo continuare a sognare".

Che Belgio vi aspettate di trovare?

"De Bruyne e Hazard sono fortissimi, sicuramente senza di loro poteva cambiare ma il Belgio negli ultimi anni sta facendo bene e dobbiamo rispettarlo. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Lukaku è sempre stato un numero 9 moderno, che sa proteggere palla e attaccare gli spazi. Lo ha dimostrato anche in Italia e dobbiamo fare molta attenzione".

Cosa pensa dell'eliminazione della Francia?

"Era sicuramente una delle favorite e sicuramente ci ha fatto piacere vederli andare fuori".

Potreste incontrare l'Inghilterra in finale a Wembley.

"Sarebbe bellissimo arrivare in finale, non importa chi sarà l'avversario. Stiamo sognando e dobbiamo solo fare di tutto per vincere".

Perché l'Inghilterra ha sempre fatto fatica?

"Forse perché in Premier ci sono tanti stranieri, poi il calcio inglese è molto fisico e diverso da altri campionati. Si gioca anche molto".

Cosa c'è nel suo futuro dopo l'ultima stagione molto complicata?

"stato difficile per me, per la prima volta sono rimasto fuori per tanto tempo. Sicuramente farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta".