Italia-Galles 1-0 al 45': Pessina è un'altra arma in più per Mancini. Bale e soci non pervenuti

vedi letture

Italia-Galles 1-0 al 45' (39' Pessina)

Cambia gli addendi ma il risultato non cambia: l'Italia è avanti 1-0 al 45' contro il Galles. Mancini ne cambia otto perché è l'Italia dei ventisei titolari sicché Bernardeschi vale Berardi, che va dritto in tribuna. Chiesa che ha recuperato è Insigne, Verratti torna e prende la mattonella di Barella, Pessina quella di Locatelli, Belotti di Immobile perché via un nove e dentro l'altro. Poi Emerson per Spinazzola, Bastoni per Chiellini e Toloi per Di Lorenzo. Restano solo in tre, Donnarumma, Bonucci e Jorginho dall'inizio. Il Galles sorprende perché Page toglie Moore e mette Ramsey che è ben più di un falso nueve. S'abbassa in costruzione e gioca a uomo sul regista del Chelsea mentre dall'altra parte è Morrell a provare ad addomesticare il rientrante Verratti.

BELL'ITALIA I primi venti minuti sono di marca azzurra, anche se i Dragoni in ripartenza dimostrano d'avere qualità. Gli azzurri non hanno però paura di pressare alti e anche in fase di recupero basso, i raddoppi sono all'ordine del Mancio. Minuto 24: Bernardeschi dirige un'azione ben orchestrata dalla sinistra, perde palla, la recupera, converge, serve Chiesa, poi allunga per Belotti ma il diagonale finisce sul fondo perché strozzato più del grido di gioia dei quattordicimila presenti all'Olimpico. Al ventinovesimo, ancora diagonale, ancora troppo angolato, stavolta di Chiesa, anche se c'è il guantone beffardo di Ward a far buona guardia ai suoi pali. Poi tanta Italia, soprattutto sugli esterni dove i terzini hanno campo per spingere, in una prima frazione dove Bale è comparsa e dove Mancini chiama a bordo campo Pessina e Chiesa per spiegargli come inserirsi e rendersi più pericolosi. Detto fatto: punizione di Verratti al 39', l'atalantino è bravo a prendere il tempo ai gallesi e segna. Corre con l'urlo per festeggiare, antiche e dolci memorie. Poi, al quarantaduesimo, sfiora il raddoppio per questioni di centimetri. Che Italia. Tutti e ventisei.