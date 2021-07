Italia in finale, Altobelli: "Chiesa uomo in più. Questa Nazionale ha davvero 26 titolari"

Intervenuto ai microfoni della Rai, il campione del Mondo dell’82 Spillo Altobelli ha parlato così della conquista della finale dell’Europeo da parte dell’Italia: “Chiesa è un giocatore straordinario, ha fatto vedere delle giocate fantastiche in questo Europeo ed è l’uomo in più di questa nazionale sia quando gioca dall’inizio sia quando entra in campo. Sa spaccare le partite in due. - conclude Altobelli – Abbiamo sempre detto che questa Nazionale ha 26 titolari ed è vero perché contro la Spagna è stato cambiato tutto il centrocampo e l’attacco e ai rigori ben quattro tiratori erano subentrati”.