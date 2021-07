Italia in finale, Marocchino: "L'Italia ha un bel gioco, ma i gol arrivano da giocate individuali"

Domenico Marocchino, ospite della Rai, si è soffermato sui gol realizzati dall'Italia in questo Europeo sottolineando le qualità individuali dei giocatori: “La maggior parte dei gol realizzati dall’Italia non sono arrivati da azioni pulite e manovrate, ma da giocate personali dei singoli. Vale per oggi come per quelli di Insigne e Barella contro il Belgio. Questo perché è difficile costruire azioni organizzate negli ultimi 40 metri emergono le individualità. Questo nonostante l'Italia produca tanto gioco e crei molto in mezzo al campo”.