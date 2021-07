Italia in finale, Teotino: "Donnarumma è il campione più grande che abbiamo"

Il giornalista Gianfranco Teotino ai microfoni della Rai ha parlato così della vittoria sulla Spagna in semifinale: “Il campione più grande che ha fatto la differenza è Donnarumma sia durante i tempi regolamentari, sia durante i supplementari e poi ai rigori con la parata su Morata. Sono piaciuti i sorrisi prima dei calci di rigore perché danno l’idea della serenità di una squadra che scende in campo per divertirsi come dice Mancini.