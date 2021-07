Italia in finale, Toni: "La Spagna ha giocato meglio, ma andiamo in finale con merito"

vedi letture

L’ex centravanti Luca Toni ai microfoni della Rai ha commentato la vittoria dell’Italia e la conquista della finale dell’Europeo: “Serata stupenda contro una grande squadra che ha giocato meglio di noi, ma abbiamo passato il turno con merito. Andiamo a giocarci questa finale in maniera meritata e speriamo di festeggiare domenica. Dopo quasi 10 anni torniamo in finale e ora bisognerà recuperare le energie per questo ultimo appuntamento".