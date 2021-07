Italia-Inghilterra 0-1, Toni al 45': "Dobbiamo far girare meglio la palla e provare a sorprenderli"

Il campione del mondo Luca Toni, ospite degli studi di Rai Sport, ha commentato così la partita tra Italia e Inghilterra dopo i primi 45 minuti di gioco: "Dobbiamo provare a fare un gol e recuperare. È fondamentale puntare l'uomo e tentare la giocata per mettere in difficoltà la difesa inglese, proprio come ha fatto Chiesa a fine primo tempo. Serve far girare la palla in maniera più veloce. Il campo è pesante, ma dobbiamo sorprenderli", il consiglio dell'ex attaccante agli azzurri.