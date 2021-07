Italia-Inghilterra, Materazzi: "A Wembley avranno paura loro. Come la Germania a Dortmund"

Marco Materazzi, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato della finale fra Italia e Inghilterra a Wembley: "Domenica avranno paura gli inglesi. Al Westfalenstadion (semifinale del Mondiale 2006, Germania-Italia, ndr) la Germania non si sentiva imbattibile? Non era il Mondiale che giocavano in casa, non dovevano vincere per forza? Eppure io me le ricordo le facce dei tedeschi nel tunnel prima di entrare in campo: bianche, più delle maglie che avevano addosso. E noi ce lo urlavamo fra noi: 'Hanno paura, hanno paura". Gli inglesi sentiranno la pressione? Ho visto in tv gli sguardi dei loro tifosi dopo il gol della Danimarca: fossi in Mancini li farei riguardare ai suoi giocatori, una bella terapia motivazionale. Wembley può fare paura a tutti tranna che a noi italiani: nelle difficoltà, quando abbiamo tutti contro, siamo più forti. Come a Dortmund quel giorno".