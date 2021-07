Italia-Inghilterra, Mourinho: "Centrocampo azzurro top. Kane non dovrà dare riferimenti"

Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri come nuovo tecnico della Roma, Josè Mourinho ha parlato come opinionista a talkSPORT di Italia-Inghilterra: "La forza dell'Italia è nel centrocampo. Quei tre giocatori, Verratti, Jorginho e Barella, sono i titolari ma penso anche a gente come Cristante e Locatelli che non hanno spazio nell'undici titolare. E' il motore della squadra, i centrocampisti sono migliori degli attaccanti ed è lì che l'Italia ha sempre controllato le gare. Credo che l'Inghilterra abbia bisogno di una grande prova di Rice e Phillips, perché è lì che si deciderà la gara. Con la Spagna ho visto un'Italia in difficoltà a causa della mancanza di un centravanti ed è una partita che Southgate starà guardando e riguardando. La Spagna aveva un rombo con Olmo vertice alto e per l'Italia è stata dura. Immagino Kane a fare quel compito, restando lontano da Bonucci e Chiellini. Avere un punto di riferimento è proprio ciò che i due difensori azzurri vogliono e sono convinto che Kane sia migliore di tutti a fare quel lavoro di movimento, lontano dai difensori. Credo che Kane e Benzema siano gli unici attaccanti in grado di farlo. L'averlo lontano dai difensori è il modo giusto per vedere un'Inghilterra in controllo della partita. Ripeto quello che dissi dopo la partita dello United con la Juventus: Chiellini e Bonucci dovrebbero andare ad insegnare all'università cosa vuol dire essere un difensore centrale. Sono fantastici anche se non più giovani. Le sensazioni nel giocare una finale? Potendo scegliere, preferire non giocarla piuttosto che perderla. Quando giochi una finale non ti diverti. Quando giochi una finale devi essere un killer, devi vincere. Non esiste l'altra opzione".