Italia, Locatelli: "Un pizzico di follia sul primo gol. Grazie al lavoro sono arrivato fin qui"

Nel postpartita di Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro2020 terminata con successo per 3-0 dei padroni di casa, ha parlato dai microfoni di SkySport Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo ‘man of the match’ dell’Olimpico: “C’è stato tanto lavoro dietro a questa gara. Sono orgoglioso. Faccio parte di un gruppo fantastico e sono felice di essere qui. Grazie al lavoro ci sono arrivato. Il primo gol è stato bellissimo con l’assist del mio amico Berardi. La dedica per la mia fidanzata e i miei genitori. Il secondo gol è per tutti i tifosi che hanno sofferto. Di solito non accompagno così l’azione ma ho avuto un pizzico di follia e ho chiuso l’azione. Il futuro? Non voglio farmi troppi viaggi mentali. Mi godo la serata”.