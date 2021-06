Italia sempre più lontana per gli spauracchi Hazard e De Bruyne: niente allenamento anche oggi

Si fa sempre più lontana la possibilità di vedere Eden Hazard e Kevin De Bruyne (anche se quest'ultimo dovrebbe alla fine farcela) in campo contro l’Italia, nella sfida che vedrà la nostra nazionale fronteggiare il Belgio per l’accesso alle semifinali di Euro 2020. I due campioni, usciti doloranti dal quarto col Portogallo, hanno infatti saltato anche l’allenamento odierno in quel di Tubize. Con loro, assente anche Jason Denayer; la gara con gli azzurri è in programma venerdì alle 21.