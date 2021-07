Italia-Spagna 0-0, Busquets è il primo ammonito del match. Poi sfiora pure il gol

Non ci sono diffidati in quanto i cartellini sono stati azzerati per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. La prima ammonizione del match va a Sergio Busquets, punito col giallo al 51' per aver atterrato Immobile. Un minuto dopo il centrocampista del Barcellona ha sfiorato il gol con un bel destro da fuori, terminato alto. Quindi al 53' anche il primo squillo italiano, con Chiesa che però calcia troppo centrale.

