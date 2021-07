Italia-Spagna, Casarin commenta l'arbitro Brych: "Imperfetto, ma agguanta la sufficienza"

L'ex arbitro Paolo Casarin analizza sul Corriere della Seta l'operato di Felix Brych in Italia-Spagna. "Il gioco frenetico costringe inizialmente l’arbitro a rincorrere - si legge - poi la Spagna sembra controllare con il palleggio e Brych trova il modo di rallentare e lasciar andare qualche fallo. Busquets strattona Barella lanciato e siamo ai limiti del giallo. Brych fischia poco ma non sembra in controllo della partita e trasmette incertezza ai 22 calciatori: anche Koke rischia il giallo. Si riprende con il giallo a Busquets, più che meritato. Arbitraggio più sicuro nella ripresa. Nei supplementari la partita si sviluppa tra giocatori stanchi. Giallo a Bonucci nel supplementare. Complessivamente l’arbitraggio di Brych è stato sufficiente e senza interventi della Var".