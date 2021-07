Krol difende De Ligt: "Meglio sbagliare ora che a 30 anni, il suo valore non è cambiato"

vedi letture

Icona dell’Ajax ma protagonista anche in Italia con la maglia del Napoli, l'ex stella olandese Ruud Krol parla a TuttoJuve.com soffermandosi tra le altre cose anche su Matthijs de Ligt: "L'Olanda è uscita dall'Europeo contro un avversario inferiore, la Repubblica Ceca a differenza nostra è stata squadra. Depay e compagni non hanno giocato come nei loro club, è stata qui la differenza. L'errore di De Ligt? Sì, è stato un errore che ha poi condizionato l'intera partita. Il suo problema è sempre la posizione, perché nella Juventus non gioca abitualmente in quella posizione. Per fortuna, però, è ancora molto giovane e può imparare dai suoi sbagli. A 30 anni la testa è diversa".