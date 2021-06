L'Austria gioca e spreca, l'Ucraina sbanda ma è ancora in partita: 1-0 all'intervallo a Bucarest

Finisce la prima frazione di gara a Bucarest con l'Austria avanti 1-0 sull'Ucraina. Il primo guizzo dopo appena un minuto con Schlager che si inserisce bene all’interno dell’area ma di rigore ma Zinchenko in scivolata devia in calcio d’angolo. La nazionale di Foda parte molto forte chiudendo l’Ucraina nella propria trequarti campo. Al quarto d’ora è Arnautovic che prova la conclusione dalla distanza ma Shaparenko devia sul fondo. Al ventesimo la nazionale di Foda certifica il predominio territoriale sbloccando il punteggio con Baumgartner, abile a sfruttare un cross su corner di Alaba e a superare con la punta del piede Bushchan. La risposta degli uomini di Shevchenko arriva con un diagonale velenosissimo di Shaparenko ben parato da Bachmann con Yarmolenko che per poco non arriva sul pallone.

Baumgartner ko, Arnautovic divora - Alla mezz’ora però Baumgartner, probabilmente toccato duro alla testa in occasione delle rete del vantaggio, alza bandiera bianca ed è costretto ad uscire. Al suo posto Foda manda in campo Schopf. Nonostante sia uscito il migliore in campo, l’Austria continua a macinare gioco e al 37’ va vicino al raddoppio con Laimer ma la sua conclusione in diagonale viene messa in corner da Bushchan. Poco prima del finale di frazione Schopf scappa via sulla corsia di destra e mette per Arnautovic un pallone invitantissimo ma l’attaccante austriaco si divora la palla del raddoppio tutto solo davanti a Bushchan. Nel recupero ancora Austria avanti con Sabitzer che da terra serve dal limite dell'area Arnautovic ma l'attaccante calcia non benissimo favorendo la parata di Bushchan.

