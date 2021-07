L'ex Premier Prodi: "Il gioco di squadra dell'Italia una lezione per il Paese"

Nel 2006, quando la nazionale di Lippi vinse il Mondiale, a Palazzo Chigi governava Romano Prodi. L'ex Premier è stato intervistato da Il Mattino dopo la vittoria dell'Italia di Mancini a Euro 2020: "È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo il gol iniziale, ci siamo piano piano ripresi e poi è andata bene. Gli inglesi, dal punto di vista del valore di mercato dei giocatori, valevano varie volte più dei nostri. In teoria, i nostri erano meno fenomeni di loro. Ma abbiamo vinto. La morale di questa vittoria sta nel fatto che noi abbiamo avuto più gioco di squadra. E' accaduto l'inverso della solita metafora sull'Italia, Paese considerato pieno di ottime individualità ma che non funzionano come sistema. La squadra di Mancini ha ribaltato lo schema. Ha mobilitato le individualità, le ha messe insieme e le ha fatte funzionare come sistema. Questa è una novità importante".