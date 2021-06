L'Olanda perde Luuk de Jong. L'attaccante ko al ginocchio, lascia il ritiro e l'Europeo

vedi letture

Termina in anticipo Euro 2020 per Luuk de Jong. L'attaccante del Siviglia ha infatti lasciato il ritiro dell'Olanda a causa di un infortunio al ginocchio rimediato nell'allenamento di ieri. Il giocatore non sarà ovviamente rimpiazzato (la UEFA non lo prevede a questo punto della manifestazione), mentre l'Olanda sarà impegnata negli ottavi di finale a Budapest domenica prossima.