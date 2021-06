L’Olanda preme, la Repubblica Ceca regge l’urto: De Ligt salva su Barak, 0-0 al 45’

Niente vittime sacrificali, almeno per il momento. Olanda e Repubblica Ceca vanno negli spogliatoi con il punteggio bloccato sullo 0-0. Gara divertente e intensa, ma fino a questo momento non ci sono reti alla Puskas Arena di Budapest: meglio gli oranje come mole di gioco creata, ma l’occasione più nitida è capitata a Barak. La squadra di De Boer preme, ma per il momento Schick e compagni reggono l’urto.

GARA DIVERTENTE - L’Olanda ha gamba e si vede già dalle prime imbucate, la Repubblica Ceca scricchiola in difesa ma in qualche modo regge l'urto. Al 2’ di gioco Holes prova la conclusione dalla distanza, il tiro però si perde alta sopra la traversa. Al 13’ Dumfries anticipa Kalas e supera Vaclik in uscita, la conclusione però non inquadra lo specchio della porta. La gara scorre via senza parecchi sussulti, gli oranje gestiscono il possesso del pallone mentre la squadra di Silhavy prova a far male in contropiede. Al 22’ Soucek si inserisce coi tempi giusti, ma il colpo di testa termina largo.

RITMI ALTI MA NESSUN GOL - Dopo il cooling break la partita si accende, ci pensa Schick a rompere il ghiaccio: l’ex Roma prova la conclusione dal limite, Stekelenburg controlla in presa bassa. Al 31’ Malen calcia da dentro l’area servito da Dumfries, Celustka respinge col corpo. L’occasione più nitida della prima frazione capita sui piedi di Barak: Masopust lavora un bel pallone e serve il numero 7, il trequartista del Verona calcia ma viene anticipato all’ultimo secondo da De Ligt. L’Olanda per non rischiare tira i remi in barca, la Repubblica Ceca attende: il primo tempo termina 0-0.