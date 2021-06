L'UEFA smentisce: "Nessuna minaccia di sconfitta a tavolino in merito a Danimarca-Finlandia"

L'UEFA prende posizione, mediante un rapido comunicato, in merito al chiacchiericcio riguardo eventuali ultimatum posti dalla massima federazione del calcio europeo nei confronti della Danimarca per recuperare rapidamente il match con la Finlandia interrotto per via del malore occorso ad Eriksen: "UEFA è certa di aver gestito la situazione con estremo rispetto. È stato deciso di riprendere la partita solo dopo la richiesta di conclusione nella serata stessa da parte delle due squadre. La necessità di concedere 48 ore di riposo tra una partita e l'altra ha eliminato qualsiasi opzione, ma possiamo categoricamente smentire che alcuna squadra sia stata minacciata con scenari di sconfitte a tavolino".