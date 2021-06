L'uomo della storia non tradisce: Pandev approfitta di un errore dell'Austria e trova il pari

Chi se non lui. Goran Pandev, nel giorno dell'esordio della Macedonia del Nord ad un Europeo, trova il pareggio contro l'Austria, dopo il vantaggio iniziale di Lainer. Azione rocambolesca in cui il portiere degli austriaci Bachmann perde in maniera molto goffa il pallone in area, dopo un contrasto fortuito con il compagno Alaba: Pandev, solissimo, non deve far altro che appoggiare in rete per il pareggio della squadra di Angelovski.

