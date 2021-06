La conferenza del ct Hjulmand: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono solo per Eriksen"

Un esordio da dimenticare per la Danimarca, ma la sconfitta con la Finlandia assume ovviamente un peso del tutto secondario. La nazionale guidata da Kasper Hjulmand ha infatti tremato per il malore che ha colto Christian Eriksen, una vicenda che ha colpito tutti, appassionati e non. Proprio il ct danese ne ha parlato così nella conferenza stampa di ieri: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono tutti per Christian e la sua famiglia. È uno dei nostri migliori giocatori, è uno dei migliori che ci siano. È persino migliore come persona. Ogni mio pensiero e tutto il mio incoraggiamento vanno a lui”.