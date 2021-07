La delusione di Kane: "Perdere ai rigori è la sensazione peggiore del mondo"

C'è grande delusione nelle parole di Harry Kane, raggiunto dai microfoni della BBC dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale di Euro 2020: "Non avremmo potuto fare di più. Perdere ai rigori è la sensazione peggiore del mondo, ma abbiamo fatto un gran torneo e dobbiamo uscirne a testa alta. Farà male per un po', ma siamo sulla strada giusta". Il centravanti del Tottenham ha poi aggiunto: "Abbiamo giocato contro una grande squadra. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, anche se a volte abbassavamo troppo le linee. Loro hanno tenuto molto la palla, sembravamo avere la partita sotto controllo, ma non hanno creato molte occasioni da gol. Nei tempi supplementari siamo cresciuti un po' e abbiamo avuto delle buone occasioni. I rigori sono rigori. I ragazzi hanno dato il massimo, semplicemente non era la nostra serata".