La Germania dopo il Portogallo e la Francia. Fuori agli ottavi le 3 del gruppo della morte

vedi letture

Per giorni e giorni, durante la prima fase di Euro2020, abbiamo parlato di "Gruppo della morte" in riferimento al girone che comprendeva Francia, Germania, Portogallo e Ungheria. Un gruppo in cui, a conti fatti, erano presenti 3 delle candidate alla vittoria finale. Con fatica sono riuscite a passate tutte a discapito dell'ottima Ungheria, ma il percorso si è interrotto ben presto. Gli ottavi di finale infatti sono stati fatali per il Portogallo, sconfitto dal Belgio, per la Francia eliminata ieri dalla Svizzera. E pure per la Germania, fresca di eliminazione per mano dell'Inghilterra.