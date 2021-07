La sfidante della vincente di Belgio-Italia sarà decisa ai rigori: Svizzera-Spagna 1-1 al 120'

Non sono bastati novanta minuti, e neanche centoventi. Per decretare la prima semifinalista di Euro 2020, la nazionale che affronterà la vincente di Italia-Belgio, serviranno i calci di rigore. Svizzera e Spagna si equivalgono anche ai tempi supplementari, nonostante l'uomo in più per gli spagnoli a causa dell'espulsione di Freuler. Gli elvetici sanno come si fa: dopo la Francia, potrebbero eliminare anche un'altra big.

Extra-time. La Spagna ci prova fin da subito: Gerard Moreno sciupa una grossa occasione. Come un pugile alle corde, con l'uomo in meno, la Svizzera passa tutta la mezzora di extra-time a difendersi. E il muro regge grazie a super-Sommer, che respinge la girata di Moreno prima, poi si oppone a Oyarzabal, nel finale anche a Busquets. Ricardo Rodriguez ci mette anche il suo con una chiusura provvidenziale su Marcos Llorente, pronto a calciare a botta sicura. Non bastano neanche i supplementari, si va ai calci di rigore.