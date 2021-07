La UEFA blocca i tifosi inglesi: stop a vendita biglietti per Roma, annullati quelli già venduti

vedi letture

Niente trasferta a Roma per i tifosi inglesi, in vista della sfida tra la nazionale dei Tre Leoni e l’Ucraina, in programma sabato sera all’Olimpico. Visto il crescere del contagio da variante Delta del Covid-19 nel Regno Unito, e le pressioni politiche in tal senso, la UEFA ha infatti deciso per il “blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno”. In sostanza, i tifosi inglesi non potranno più comprare biglietti per la partita e saranno annullati quelli già emessi.