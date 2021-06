La UEFA col logo arcobaleno spiega: "No a Monaco di Baviera perché richiesta politica..."

vedi letture

Nei giorni della polemica per il divieto imposto dall'UEFA al comune di Monaco di Baviera di colorare di arcobaleno lo stadio in occasione di Germania-Ungheria, la stessa UEFA attraverso i suoi canali ufficiali ha voluto pubblicare un comunicato, colorando a sua volta di arcobaleno il suo logo.

"La UEFA oggi è orgogliosa di indossare i colori dell'arcobaleno. L'arcobaleno è un simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo - una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato come una scelta 'politica' la decisione della UEFA di rifiutare la richiesta della città di Monaco di Baviera di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell'arcobaleno per una partita di EURO 2020. Al contrario, è stata la richiesta a essere politica poiché legata alla presenza della nazionale ungherese nello stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la UEFA, l'arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva".