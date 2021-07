Le aperture spagnole - Wembley elegge il re d'Europa. Inghilterra a caccia del primo Europeo

"L'Europa cerca un re". E' questo il titolo che Marca dedica in prima pagina alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, mettendo il trofeo in primo piano. Anche As apre con la sfida di Londra, scegliendo Giorgio Chiellini e Harry Kane come uomini-copertina: "Wembley elegge il re". Mundo Deportivo si accoda in taglio alto: "Wembley aspetta il nuovo re". Sport, infine, in taglio basso si concentra sull'Inghilterra: "L'Inghilterra cerca il suo prima Europeo con il fattore campo a favore".