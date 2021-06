Le pagelle del Galles - Ampadu lascia i suoi compagni in dieci, Bale assente ingiustificato

Ward 6 - Si fa sempre trovare attento sui cross che arrivano dalle fasce e sui palloni che gravitano attorno all’area piccola. Incolpevole sul diagonale vincente di Pessina, ci mette il ginocchio sulla conclusione di Belotti.

Gunter 5,5 - Va vicino al gol nel primo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella sua area invece viene sollecitato molto dai giocatori azzurri.

Rodon 5,5 - Gioca in marcatura su Belotti seguendo l’attaccante azzurro in ogni suo movimento. In difficoltà invece quando viene puntato in velocità, come nell’occasione di Emerson Palmieri.

Ampadu 4 - Non è nemmeno il peggio della sua retroguardia. Ci mette il gambone sul diagonale di Chiesa che forse era indirizzato sul fondo. Bruttissimo il suo intervento col piede a martello ai danni di Bernardeschi che gli costa la via anticipata negli spogliatoi.

Roberts 5,5 - Si vede poco nella fase propositiva gallese prediligendo la fase difensiva agendo da quinto difensore partendo da destra.

Allen 5,5 - Il centrocampo azzurro ha più qualità e si vede. Prova a contenere gli attacchi avversari ma alla fine deve alzare bandiera bianca (Dall'87' Levitt sv).

Morrell 5 - Gioca quasi a uomo su Verratti ma la differenza di qualità si sente già dai primi minuti. Si fa prendere il tempo da Pessina in occasione della rete del vantaggio azzurro (Dal 59’ Moore 5,5 - Non viene cercato molto al centro dell’attacco, complice anche l’inferiorità numerica della sua nazionale).

Williams 5 - Pomeriggio molto difficile per il pallino di Jurgen Klopp. In difesa patisce però troppo la rapidità di Chiesa che non vede mai quando Mancini lo mette dalla sua parte (Dall'86' Davies sv).

James 5 - Non riesce a pungere a dovere, viene controllato molto bene dalla difesa azzurra. Pochi gli spunti degni di nota (Dal 74’ Wilson sv).

Ramsey 5 - E’ il falso centravanti della nazionale di Page per non dare punti di riferimento in attacco, ma la scelta del ct Page non paga. Sfrutta al meglio un errore di Acerbi nella ripresa ma cincischia troppo sul pallone gettando alle ortiche un’occasione d’oro.

Bale 4,5 - Prova a caricarsi sulle spalle la sua nazionale ma Bastoni, che gli riserva un trattamento speciale, gli lascia pochissimo spazio per agire. Nella ripresa si divora il gol del pareggio da ottima posizione, non da lui (Dall’85’ Brooks sv).