Le pagelle del Galles: Bale e Ramsey più delizia che croci. La difesa regge senza soffrire

Ward 6: Poco impegnato. La Turchia infatti vede poco o nulla lo specchio della porta e dove non può arrivare lui ci pensa Morrel a evitare guai. Nel finale si fa trovare pronto su un colpo di testa di Demiral.

Roberts 6,5: Tanta corsa sulla fascia dove battaglia con Under facendosi sorprendere solo in un’occasione. Per il resto fa buona guardia. Nel finale trova la zampata che chiude il match.

Rodon 6,5: Assieme a Mephan mette la museruola a un osso duro come Yilmaz concedendogli solo una vera occasione da rete. Sia di testa sia palla a terra è sempre preciso negli interventi.

Mepham 6,5: Sicuro e deciso negli interventi. Limita al massimo un centravanti di livello internazionale come Yilmaz concedendogli il minimo sindacale.

Davies 6: Gara precisa, attenta, senza sbavature. Non affonda troppo preferendo coprire la sua porzione di campo ed evitare gli affondi dei turchi.

Allen 6: Gara ordinata, attenta senza grandi slanci. Contribuisce a fare da diga davanti alla difesa rompendo le azioni offensive dei turchi. Dal 72° Ampadu 6: Il più lucido e maturo nel convulso finale. Nonostante sia un classe 2000.

Morrel 6,5: Salva due reti appostandosi sulla linea di porta. E già questo vale un voto positivo. In mezzo al campo bada più alla sostanza che alla qualità.

Ramsey 7: Sbaglia due gol facili nel primo tempo, ma resta l’uomo più pericoloso della squadra con i suoi tagli alle spalle della difesa. Alla terza occasione sblocca il match sfruttando al meglio un lancio illuminante di Bale. Nella ripresa continua a essere fra i più positivi e a dieci dalla fine salva i suoi con una chiusura perfetta in area su Muldur. dall’84° Wilson 6: Dà vivacità e freschezza sfiorando anche il gol.

Bale 7: Pesa sul giudizio il rigore del possibile 2-0 fallito. Per il resto illumina il gioco con lanci e giocate di alta scuola mettendo Ramsey per due volte a tu per tu col portiere avversario. Nel finale ha ancora energie per cercare il gol personale e poi per fornire un altro assist, questa volta a Roberts per il definitivo 2-0.

Moore 5,5: Centravanti vecchio stile, fa da sponda sfruttando i propri centimetri e tiene alta la squadra. Però è davvero poco incisivo negli ultimi venti metri. Solo nel finale sfiora la rete in maniera pericolosa.

James 6: Instancabile sulla fascia fino, corre avanti e indietro fino al novantesimo sbagliando pochissimo. dal 90° Williams Sv: Entra e fa da spettatore non pagante al raddoppio dei suoi.

Page 6,5: La prepara in maniera perfetta, subendo il possesso della Turchia, ma senza soffrire mai davvero in difesa. Davanti si affida al genio di Bale e Ramsey e viene ripagato. Vittoria netta e meritata che proietta agli ottavi la squadra britannica col primo posto da giocarsi nella sfida con l'Italia.