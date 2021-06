Le pagelle dell'Austria - Laimer instancabile, Kalajdzic mette paura agli azzurri di Mancini

Bachmann 7 - Può solo soffiare sul pallone scagliato da Immobile che scheggia il palo. E’ invece reattivo sulla conclusione dalla distanza di Barella respingendo con i piedi come un portiere di calcio a cinque. Nulla può sulla reti azzurre, vola a deviare in corner una gran punizione di Insigne.

Lainer 6 - Soffre la rapidità di Spinazzola dalla sua parte nelle prime battute. Cresce col passare dei minuti e fa vedere buone sortite offensive quando viene chiamato in causa sulla destra.

Dragovic 6 - Regge il confronto con gli attaccanti azzurri. Fa valere il suo fisico di fronte agli avversari respingendo le offensive che arrivano dalla sua parte. Prova ad intervenire su Pessina ma viene saltato in occasione del 2-0 azzurro.

Hinteregger 6,5 - Stringe i denti e recupera dopo una settimana dove non era al top. Un po’ ruvido in alcuni interventi, come in occasione di quello su Barella, ma alla fine forma la diga centrale.

Alaba 6 - La sua qualità palla al piede si vede. Di Lorenzo e Berardi dalla sua parte faticano a sfondare. Perfetta la sponda di testa per la rete, poi annullata, di Arnautovic. Chiude troppo la posizione lasciando spazio a Chiesa in occasione della rete azzurra.

Grillitsch 6 - Vertice basso della manovra austriaca, si abbassa molto ad aiutare la retroguardia nella fase di spinta dell’Italia intervenendo in maniera decisa sugli avversari (Dal 107’ Schaud sv).

X. Schlager 6,5 - Recupera dei buoni palloni in mezzo al campo, fa densità nella zona nevralgica lasciando pochi spazi alla costruzione di gioco della nazionale italiana (Dal 106’ Gregoritsch sv).

Laimer 6 - Foda lo allarga sulla corsia di destra. Semplicemente instancabile, si mette in raddoppio su Spinazzola aiutando il suo quasi omonimo Lainer. Arriva tardi su Chiesa rischiando anche il rigore in occasione della rete del vantaggio azzurro.

Sabitzer 5,5 - Fa valere la sua rapidità fra le linee abbassandosi anche per recuperare i palloni. In avanti però le occasioni non sono molte per mettersi in luce. Nei supplementari fallisce un gol da buona posizione.

Baumgartner 5,5 - Ritorna in campo dal primo minuto dopo il forfait a gara in corso contro l’Ucraina, da lui decisa. Si vede poco nella fase offensiva, aiuta però Alaba sulle incursioni azzurre (Dal 90’ Schopf 6 - Viene cercato molto sulla corsia, fa vedere qualche buono spunto).

Arnautovic 6,5 - Pronti via e abbatte Barella rimediando un cartellino giallo. Fa vedere qualche lampo di vera classe, segna la rete del vantaggio poi annullata dal VAR per una questione di centimetri (Dal 97’ Kalajdzic 6,5 - La squadra cerca sempre i suoi centimetri, riapre il match con un gran colpo di testa sul primo palo).

Foda 6,5 - Grande prestazione della sua nazionale che, specie nella seconda frazione di gara, ha tenuto testa alla grande agli azzurri. Esce a testa alta dall'Europeo. Merita complimenti.