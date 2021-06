Le pagelle della Croazia - Meno male c'è Perisic. Modric in chiaroscuro. Kovacic imbarazzante

Croazia-Repubblica Ceca 1-1

Marcatori: 36’ Schick, 47’ Perisic

Livakovic 6 - Gestisce il traffico davanti ai suoi pali con buona tranquillità. Sul rigore di Schick, però, non può nulla.

Vrsaljko 5,5 - Jankto è un brutto avversario da fronteggiare e lo soffre tantissimo. Un po’ troppo falloso e aggressivo. Poco lucido.

Lovren 5 - Sua una punizione calciata alta nel primo tempo così come la gomitata che causa il rigore che porta avanti la Repubblica Ceca.

Vida 5,5- Solida e poco altro. Niente di nuovo dunque. Schick è in condizione e lo soffre un po’ come il compagno di reparto.

Gvardiol 5 - Non particolarmente ispirato. Qualche buona avanzata ma niente di più

Modric 5,5 - La luce, spesso unica, di questa squadra. La sensazione è che predichi nel deserto nonostante la prestazione di oggi non sia stata certamente eccelsa neanche per lui.

Kovacic 4 - Si sa che è in campo perché risulta il suo nome nella distinta e per un’azione personale finita male a metà primo tempo. Per il resto inutile. (dall’87’ Brozovic sv)

Perisic 7 - Sonnecchia, come tutta la squadra nel primo tempo. Nel secondo tempo si ricorda il campione che è pareggia con un gran gol alla prima vera occasione creata.

Kramaric 5 - Gironzola per il campo cercando una posizione utile. Si crea un’occasione a fine primo tempo, ma è l’unico squillo di una prestazione spenta. (dal 62’ Vlasic 5,5 - Una buona occasione e palla in curva. Stop)

Brekalo 4 - Per quello che ha fatto a Glasow avrebbe dovuto pagare il biglietto come tutti gli altri spettatori presenti. Impalpabile. (dal 46’ Ivanusec 5,5 - Prova a puntare l’uomo e in un paio di occasioni ci riesce anche ma poi il pallone scompare)

Rebic 5,5 - Solo, troppo, per tutto il primo tempo l’ex Milan rimane comunque il più pericoloso della Croazia. Nonostante questo le occasioni per il 17 croato non si vedono. (dal 46’ Petkovic 5 - Ci mette più fisico rispetto a Rebic ma di qualità neanche l’ombra)

All. Dalic 5 - La grande duttilità degli elementi offensivi della squadra può essere sicuramente un’arma, ma nella prima frazione diventa un problema perché difesa e centrocampo sembrano essere senza punti di riferimento. La qualità è altissima in alcuni elementi ma il gioco latita così come la convinzione. E ora la qualificazione si fa in difficile. Molto.