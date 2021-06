Le pagelle della Croazia - Modric è qualità sterminata, Perisic usa la testa. Dalic ringrazia

vedi letture

Risultato: Croazia - Scozia 3-1

17’ Vlasic (C); 43’ McGregor (S); 62’ Modric (C); 77’ Perisic (C)

Livakovic 6,5 - Impegnato sin da subito, si dimostra reattivo. Sul gol di McGregor, un destro ben indirizzato all’angolino, non può far granché. Concentrato fino all'ultimo.

Juranovic 6,5 - Pregevole la sventagliata di destro con cui trova la testa di Perisic per la sponda che sbloccherà la gara. Spinta abbastanza continua sulla fascia.

Lovren 6 - Ammonito già a metà primo tempo, non si lascia condizionare dalla sanzione e continua come se niente fosse. Limita allo zero i momenti di buio.

Vida 6 - Fa buona guardia sulla pioggia di cross buttati dentro dagli scozzesi, anche se dalla sua ribattuta troppo corta si genera il destro di McGregor per l’1-1.

Gvardiol 5,5 - Nella retroguardia pare il più sofferente: normale, visto che è anche per distacco il più giovane ed inesperto. Ha anche un paio di occasioni per colpire ma le manca (dal 71’ Barisic 6 - Ordinaria amministrazione, entra con la partita già incanalata e non soffre praticamente mai).

Brozovic 6 - Se nell'Inter è il cervello del centrocampo, qui paradossalmente deve quasi limitarsi a fare legna. Disputa comunque una gara intelligente dopo i problemi al ginocchio.

Kovacic 6,5 - Finisce sul tabellino con l'assist a Modric, per il quale sarà più lui a dover ringraziare il suo capitano che il contrario. Si muove molto, comunque, costruendo e rifinendo.

Vlasic 7 - Apre le danze nella serata di Hampden Park, riuscendo a colpire con arguzia nonostante l’equilibrio precario. Mentre cade trova il colpo da biliardo, giusto giusto all’angolino (dal 77’ Ivanusec s.v.).

Modric 7,5 - Serve la sua sterminata qualità per permettere alla Croazia di andare avanti. Serve un destro di esterno-collo all’angolino. Serve questo, per essere un Pallone d’Oro, per essere un intero paese.

Perisic 7,5 - Prestazione maiuscola dell’esterno interista, che determina con un assist e un gol. Gioca usando la testa: prima per la sponda verso Vlasic, poi per segnare il 3-1 che fa calare il sipario. (dall’81’ Rebic s.v.)

Petkovic 5,5 - Si spende con grande sacrificio per la causa collettiva ma come risultato principale ottiene una sparizione troppo frequente, e spesso prolungata, dal vivo del gioco (dal 71’ Kramaric 6 - Cerca di giocare meno sul posto rispetto a Petkovic, non ha però occasioni significative).

Allenatore: Dalic 6,5 - Fame e brillantezza con cui la Croazia ha ottenuto il secondo posto agli ultimi Mondiali ormai sembrano svaniti da un po’, non è un mistero. Serve fare di necessità virtù e di fatto è quanto accade nella serata di Hampden Park. Con sentiti ringraziamenti alla classe dei singoli, Modric su tutti.