Le pagelle della Danimarca - Damsgaard-Maehle, gol "italiani" per la qualificazione agli ottavi

vedi letture

RUSSIA-DANIMARCA 1-4 - 70' Dzyuba - 38' Damsgaard, 59' Poulsen, 79' Christensen, 82' Maehle

Schmeichel 6.5: con i piedi salva su Golovin, dal dischetto non può far niente sulla trasformazione di Dzyuba. Prima e dopo, la Russia crea davvero poco.

Christensen 7: svetta sui palloni alti nonostante i giganti russi e fa sentire la sua fisicità, si toglie anche la soddisfazione di segnare un bel gol con un destro imprendibile dalla distanza.

Kjaer 7: è il marcatore principale di Dzyuba, non lascia nemmeno un centimetro all’attaccante russo. Si conferma il grande leader della Danimarca, un vero capitano.

Vestergaard 6.5: ha qualche problema di troppo quando deve impostare, ma si riscatta con gli interventi difensivi.

Wass 6.5: è una spina nel fianco sulla fascia destra, protagonista di una serie infinita di discese in proiezione offensiva (dal 61’ Stryger Larsen 6: entra per legittimare il vantaggio e conquistare il pass per gli ottavi).

Hojbjerg 7: sfiora il gol con una botta potente dalla distanza, è bravo sia a costruire il gioco danese sia a distruggere quello russo.

Delaney 6.5: meno impattante rispetto al suo compagno di reparto, ma ugualmente importante: anche il centrocampista del Borussia Dortmund è fondamentale negli equilibri della squadra (dall’86’ Jensen sv).

Maehle 7: spesso e volentieri salta Fernandes, la gioia più grande arriva quando chiude definitivamente i conti: l’esterno dell’Atalanta si sta consacrando definitivamente.

Braithwaite 6.5: non calcia praticamente mai in porta, ma va via nell’uno contro uno e crea sempre superiorità (dall’85’ Cornelius sv).

Poulsen 6.5: l’impegno e la voglia di combattere non gli mancano di certo, per segnare però ha bisogno di ringraziare un avversario: il regalo di Zobnin è clamoroso, lui è freddo a realizzare (dal 61’ Dolberg 6: si divora subito una rete, stoppando male un assist perfetto).

Damsgaard 7: il blucerchiato accende il sogno della Danimarca: splendido il suo gol, la sua giocata fa esplodere l’entusiasmo a Copenaghen. E, al 90’, può cominciare la festa (dal 73’ Norgaard 6: partecipa alla festa finale dei danesi).

CT Hjulmand 7.5: superare un dramma e un trauma come quello vissuto con Eriksen non era facile, lui compatta il gruppo e trova gli ottavi nonostante due sconfitte. E, adesso, la sua Danimarca non si vuole più fermare, con la spinta dell’interista da distante.