Le pagelle della Germania - Il pomeriggio perfetto di Gosens, Havertz sempre al posto giusto

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4

Marcatori: 15' Ronaldo (P), 35' aut Ruben Dias, 39' aut Guerreiro, 51' Havertz (G), 60' Gosens (G), 67' Diogo Jota (P)

Neuer 6 - Due tiri, due gol subiti. Non ha grandi colpe l'estremo difensore della Germania che viene chiamato poco in causa dagli attaccanti portoghesi, salvato dal palo nel finale.

Ginter 5,5 - Il più in difficoltà nella retroguardia della Germania, ha qualche problema nel contenere il veloce e scattante Diogo Jota ma non commette errori degni di nota durante tutto il corso della sfida.

Hummels 6 - Stavolta non è il protagonista in negativo come contro la Francia, c'è da dire che il Portogallo si fa vedere poco in area di rigore avversaria fin quando rimane in campo. Prova a rendersi pericoloso su azioni da calcio piazzato. (Dal 62' Emre Can 5,5 - Gettato nella mischia prima da difensore centrale, soffre e torna in mezzo al campo).

Rudiger 6,5 - Roccioso ed efficace, quando va a contrasto non perde mai l'ex Roma. Mostra i muscoli, sempre attento soprattutto nei rari uno contro uno con gli avanti avversari.

Kimmich 7 - Difficile trovare una partita giocata male dal duttile esterno del Bayern Monaco, macina chilometri lungo la corsia destra e per tutto il corso della sfida non abbassa i ritmi. Propizia l'autogol di Guerreiro e serve l'assist per Gosens.

Gundogan 6 - Non è stata la classica partita pulita del tedesco, soprattutto nel corso della prima frazione si trova sempre francobollato da William Carvalho. Cresce nella ripresa ma è l'osservato speciale dei marcatori lusitani. (Dal 73' Sule 6 - Rafforza un reparto in difficoltà come quello difensivo nel momento di massima spinta del Portogallo).

Kroos 6,5 - Una partita diversa rispetto agli standard soliti, bada forse di più alla sostanza ed è da sottolineare il grande sacrificio soprattutto in fase di non possesso. Non è solo classe l'otto del Real Madrid.

Gosens 8 - Se in Germania non conoscevano ancora bene l'esterno di Gasperini, questo è stato il pomeriggio della consacrazione. Prestazione perfetta, decisivo come nell'Atalanta. Padrone assoluto della corsia mancina, due assist, un gol valido ed uno annullato. E' arrivata anche la meritata standing ovation dell'Allianz Arena, cosa chiedere di più? (Dal 62' Halstenberg 6 - Ordinaria amministrazione).

Muller 7 - Come con il Bayern Monaco si dimostra uomo prezioso in ogni zona del fronte offensivo, si abbassa a ricevere ed apre varchi importanti per i compagni. Ci mette sempre lo zampino. (Dal 73' Goretzka 6 - Entra e sfiora anche il gol in contropiede).

Gnabry 6,5 - Quando si accende è dura per chiunque frenarlo, nello stretto è imprendibile ma ancora manca di freddezza davanti. Serve però per mandare in confusione la difesa lusitana. (Dal 87' Sané sv).

Havertz 7 - Era stato l'uomo più criticato dopo la prima sconfitta contro la Francia, oggi si prende la sua rivincita. Sempre nel vivo della manovra, si trova sempre al posto giusto al momento giusto. Provoca l'autogol di Ruben Dias e poi raccoglie l'assist di Gosens per la prima rete di questo Europeo.

Joachim Low 6,5 - Nonostante la sconfitta con la Francia conferma la sua idea di formazione, stesso undici e stavolta cala il poker al Portogallo. Bene soprattutto davanti, Gosens gli dà una grossa mano. Sbaglia un cambio nel secondo tempo, dopo qualche minuto riesce a correggersi con l'ingresso di Sule al posto di Gundogan.