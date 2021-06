Le pagelle della Slovacchia - Dubravka, pomeriggio horror. Non si salva nessuno

SLOVACCHIA-SPAGNA 0-5

Marcatori: 30' aut Dubravka, 45+3' Laporte, 56' Sarabia, 67' Ferran Torres, 72' aut. Kucka

Dubravka 4 - Sicuramente baratterebbe volentieri il rigore parato a Morata con l'errore che ha spianato la strada alla goleada spagnola, un autogol del genere si fa fatica a dimenticare. Errore clamoroso, sull'onda emotiva anche l'uscita sbagliata che poi premia Laporte. Paga a caro prezzo la topica subendo cinque reti.

Pekarik 5 - Uno dei pochi che almeno ci prova in fase difensiva, soffre meno di Hubocan mentre Gerard Moreno dal suo lato gli crea meno patemi d'animo. Qualche problema in più con Jordi Alba.

Setka 4,5 - Poteva e doveva fare meglio almeno a livello di concentrazione, una prestazione incolore con tanti errori per il compagno di Skriniar. Brutto l'errore in uscita che poi dà anche il via all'azione del vantaggio della Spagna.

Skriniar 5 - Prova a tenere in piedi una retroguardia che fa acqua da tutte le parti, si disimpegna bene su Alvaro Morata non concedendo nulla all'attaccante bianconero. Naufraga anche lui nel finale.

Hubocan 4,5 - Inizia bene la sua gara, attento e preciso ma dura fin troppo poco. Con il passare dei minuti è la vittima preferita di Sarabia, non la vede mai contro l'ala spagnola in giornata di grazia. Nel secondo tempo stende il tappeto rosso all'avversario.

Kucka 5 - Prova a metterci cuore e muscoli ma gli spagnoli sembrano essere il doppio in mezzo al campo, nel secondo tempo poi manda nella sua porta il pallone della cinquina spagnola.

Hromada 4,5 - La sua partita dura solo un tempo, giusto così vista la prestazione dei primi quarantacinque minuti. Impreciso in fase di impostazione, pasticcia su Koke concedendo il calcio di rigore alla Spagna poi fallito da Morata. (Dal 46' Lobotka 5 - Sembra entrare con lo spirito giusto ma la verve agonistica dura pochissimo).

Haraslin 4,5 - Un tiro dalla lunga distanza terminato a lato, finisce qui la partita dell'ala del Sassuolo. Non si vede mai, rispetto a Mak almeno ci prova a dare una mano in fase di non possesso. (Dal 69' Suslov 5 - Riceve pochissimi palloni).

Hamsik 5 - E' stato il migliore in campo alla prima della Slovacchia, sicuramente non si ripete contro le Furie Rosse. Galleggia a metà campo senza meta, partita completamente anonima. (Dal 90' Benes sv).

Mak 4 - Chi lo ha visto? L'esterno d'attacco di Tarkovic tocca pochissimi palloni, poco cercato dai compagni ma anche poco avvezzo al sacrificio. Fa naufragare in solitudine Hubocan contro Sarabia. (Dal 69' Weiss 5 - Si vede pochissimo).

Duda 4 - Non la vede praticamente mai durante tutto il primo tempo. Hamsik gli serve una grande pallone, a tu per con Unai Simon spedisce a lato ma per sua fortuna dopo si alza la bandierina del fuorigioco. (Dal 46' Duris 4,5 - Un tiro, brutto, in spaccata e nulla più).

Stefan Tarkovic 4 - Non snatura la sua Slovacchia nella sfida alla Spagna ma finisce vittima di una prestazione orribile soprattutto dal punto di vista difensivo. Una squadra senz'anima che era arrivata a questa sfida da seconda nel girone e nel giro di novanta minuti costretta a tornare a casa senza complimenti.