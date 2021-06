Le pagelle della Svizzera - Embolo arma impropria, Seferovic impreciso

GALLES-SVIZZERA 1-1

(74’ Moore; 49’ Embolo)

Sommer 6,5 - Capisce ben presto che saranno 90 minuti movimentati. Al quarto d’ora vola a negare il vantaggio a Moore, pregevoli anche altri interventi.

Elvedi 5,5 - Da quelle parti si balla. Per merito di James, più che demeriti suoi, ma tant’è.

Schar 6 - Sfiora un gol da cineteca a metà primo tempo, controlla con le buone e le cattive Moore ma su quasi due metri è una faticaccia.

Akanji 6 - Più di un’apertura da rivedere, dietro tiene botta e costringe Bale a vagare per altri lidi.

Mbabu 6 - Preferito a Widmer sulla destra, qualche imprecisione di troppo in fase offensiva macchia una partita nel complesso più che sufficiente.

Freuler 6,5 - Corre e s’inserisce, come gli ha insegnato Gasp. Meno premiato che con l’Atalanta, tiene in piedi il centrocampo svizzero.

Xhaka 6 - Mourinho lo aspetta, lui cincischia. Fa il compitino, delegando ad altri la responsabilità di dare inventiva.

Rodriguez 6,5 - Torna nel posto che ha perso al Torino, lo fa anche in maniera apprezzabile, partecipando alla manovra e tenendo bene in fase difensiva.

Shaqiri 6,5 - Nei suoi polpacci ci sarebbe la kriptonite per la difesa avversaria, non sempre la tira fuori. Tra le linee, scende spesso a far girare palla, soprattutto nell’avvio imballato dei compagni. Dal suo piede il corner dell’1-0. (Dal 66’ Zakaria 6 - Entra discretamente, proponendosi ma senza venire servito).

Embolo 7,5 - A fine primo tempo offre al compagno qui sotto la palla del vantaggio. Capita l’antifona, a inizio ripresa si mette in proprio: conquista il corner da cui nasce il gol che sblocca la gara. Lo segna lui, per la cronaca. È l’arma impropria di questa Svizzera.

Seferovic 5,5 - Reduce da una stagione super al Benfica, polveri bagnate sotto porta. Molto prezioso in fase di manovra, decisamente impreciso quando si tratta di finalizzarla. (Dall’83’ Gavranovic s.v. La tocca solo in fuorigioco. Segna pure, ma giustamente viene annullato).

Petkovic 6 - Mezzo voto in meno perché una partita così, con il controllo del pallone e il doppio dei tiri in porta rispetto agli avversari, va vinta. Anche perché era la gara “facile” del girone. La sua Svizzera ha qualità e ordine, ma questo pari può avere un suo peso. La grande incognita resta il jet lag da ora in poi.