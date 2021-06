Le probabili formazioni di Ucraina-Macedonia - Pandev sfida Yarmolenko nel walzer delle punte

vedi letture

Per Ucraina e Macedonia è già un match decisivo. Le due nazionali hanno perso all'esordio e sono già alla fase dentro o fuori. L'Ucraina del ct Shevchenko ha perso contro l'Olanda in un match davvero spettacolare. La Macedonia del decano Pandev è stata invece sconfitta dall'Austria. Per le due squadre serve una vittoria per rimanere in gioco e non dover lasciare anzitempo la competizione continentale.

COME ARRIVA L'UCRAINA - Ucraini che devo fare a meno degli indisponibili Zubkov e Marlos. Quasi certo il 4-3-3 con il tridente composto da Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko. Confermatissimo a centrocampo l'atalantino Malinovskyi. Ballottaggi tra Buschchan e Trubin così come tra Sydorchuk e Stepanenko.

COME ARRIVA LA MACEDONIA - Tutti disponibili per la Macedonia, con il genoano Pandev a guidare la sua nazionale. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 3-5-2 con appunto Pandev a fare coppia in attacco con Trajkovski. Titolare anche il napoletano Elmas. Ballottaggio in difesa tra Ristevski e Velkovski, con il primo grande favorito.