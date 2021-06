Lino Banfi: "Ho pianto, quel porca puttena come un Oscar. Sto studiando la Svizzera"

“Non lo nascondo: ho pianto davanti alla televisione. Per me quel ‘porca puttena’ gridato da Immobile e Insigne è stato come vincere un Oscar”. Parola di Lino Banfi. Il popolare attore pugliese ha parlato a gazzetta.it dell’esultanza degli azzurri: “Ho ringraziato i ragazzi al telefono, mi hanno detto che sono un grande. E poi hanno cantato un coretto strano, faceva così: 'Po-po-porca puttena’. Sto studiando i nostri avversari e darò dei consigli utili anche per la seconda partita”.